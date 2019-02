Ivass, Cdp, e tutto quel che fa pil

Non è preoccupante che Paolo Savona abbia sbagliato portone, bussando all’Antitrust anziché alla Consob di cui sarà presidente. E’ preoccupante che il governo abbia confuso le autorità a tutela di investitori e risparmiatori per un ring di lotta nel fango. Il Cdm ha confermato uno dei due consiglieri dell’Ivass, Istituto di vigilanza sulle assicurazioni, primari acquirenti e possessori di titoli di stato. Il M5s non avrebbe in realtà voluto confermare nessuno, ma ha dovuto rinnovare l’incarico almeno a un consigliere...

