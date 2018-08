Avvitamento sovrano

L’Italia è divergente dal resto dell’Eurozona, per via dell’aumento della percezione del rischio politico derivante dalle posizioni confuse del governo legastellato. Le rilevazioni Ocse nel secondo semestre mostrano che, in un contesto macroeconomico di stasi (l’Eurozona è stabile allo 0,4 per cento), l’Italia è l’unico paese del G7 ad arretrare (dallo 0,3 allo 0,2 per cento). Sarebbe eccessivo imputare la flessione solo al governo sovranista, il quale tuttavia deve fare i conti con questo andamento divergente anche per fissare gli...

