Ecco qual è “il caso” Etruria

La Corte di appello di Firenze ha annullato le sanzioni comminate nel luglio dello scorso anno dalla Consob a ex sindaci e amministratori di Banca Etruria per le presunte mancanze nel prospetto informativo dell’aumento di capitale del 2013. La motivazione della sentenza ribalta quanto affermato in precedenza da Consob quando l’Autorità di vigilanza sulla Borsa era presieduta da Giuseppe Vegas. Consob sosteneva di avere saputo solo nel 2016 di alcune evidenze emerse tre anni prima dall’attività della Vigilanza ed agì...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.