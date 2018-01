Finisce l'età dell'oro delle obbligazioni

Che cosa hanno in comune Sergio Marchionne che intende lasciare una Fiat Chrysler ripulita dai debiti, e il gruppo di testa dei governi europei, Francia e Germania, che studiano penalità per i paesi più indebitati? A prima vista ben poco. Fca ha debiti residui di 2,5 miliardi, l’8,5 per cento della capitalizzazione di Piazza Affari. Ha restituito il prestito di Barack Obama per salvare Chrysler e con i tagli fiscali di Donald Trump metterà da parte un miliardo di dollari...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.