I bitcoin dovevano fare la rivoluzione, sono diventati una mania per ricchi

Roma. C’è stato un tempo recentissimo, fino a qualche anno, perfino qualche mese fa, in cui gruppi nutriti delle comunità più underground di internet pensavano che i Bitcoin avrebbero redento la finanza, cambiato le regole del libero mercato e, infine, rivoluzionato la società. C’erano – e ci sono ancora – sparse per il mondo comunità utopiche in cui le criptomonete come il bitcoin avevano sostituito la valuta corrente, e in cui si viveva il sogno di una finanza priva del...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.