Le conseguenze dell'attacco in Iran sul Libano e sui mercati

Il governo americano parla da vincitore nella guerra al regime islamista. Dai militari invece parole più misurate. La nave da guerra iraniana affondata dal siluro di un sottomarino americana al largo dello Sri Lanka è la prima a essere colpita in questo modo dalla fine della Seconda guerra mondiale. Il ministero della guerra americano ci tiene a sottolinearlo.

La carta dei curdi.

Intanto Trump deve tenere i Maga con sé e ha bisogno di più armi.

Gli effetti sul prezzo della benzina, mentre il Qatar ferma le costose operazioni di congelamento del gas in attesa di poter tornare a caricarlo sulle navi.

Le tre "cose" principali

Fatto #1

Israele sta colpendo Hezbollah, con l'obiettivo di annientarne la capacità militare. E ora anche l'esercito regolare libanese può intervenire senza rischi per bloccare i miliziani dell'organizzazione terroristica finanziata dall'Iran. È un passaggio di grande importanza per il futuro del Libano e per tutta l'area.

Fatto #2

L'Iran continua a colpire in modo militarmente irrilevante ma politicamente pesante paesi non coinvolti nella guerra. È toccato anche alla Turchia, con le forze Nato a intercettare il missile.

Cosa fanno gli iraniani e i loro amici.

Fatto #3

Aeroporti chiusi o quasi. Mentre ci sono italiani che tornano.

