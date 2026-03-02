Cosa stanno colpendo le forze americane e israeliane in Iran

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Cosa stanno colpendo le forze americane e israeliane in Iran.

Donald Trump parla di una nuova ondata di attacchi.

Il vero obiettivo non è il cambio di regime (auguri e sostegno al popolo iraniano se riesce a liberarsi da solo, ma nient'altro).

Ora in militari e i politici americani parlano di eliminazione dell'influenza iraniana sulle forze destabilizzanti del Medio Oriente. In piena convergenza con le esigenze israeliane e con la necessità di stabilità degli stati arabi del Golfo e anche del Mediterraneo.

In queste condizioni, senza operatività della Marina e delle forze aeree, la minaccia di blocco dello stretto di Hormuz non può durare a lungo, anche se, per ora, il traffico navale è ridotto o del tutto bloccato. La possibilità di colpire le navi con armi relativamente semplici e usabili da terra è probabilmente la ragione di questo blocco, ma con la pressione militare americana e con la collaborazione dei paesi del Golfo (interessati alla ripresa del traffico navale) non è da escludere un intervento internazionale per eliminare i rischi portati dalla presenza di milizie ancora fedeli al regime islamista iraniano.

Le tre "cose" di oggi

Fatto#1

Uno dei primi e più importanti effetti della eliminazione del potere militare esercitato dalle gerarchie islamiche in Iran è la riduzione drastica della capacità operativa dei gruppi terroristici da loro finanziati, organizzati e sostenuti. Si comincia con Hezbollah in Libano.

Hezbollah aveva a disposizione ancora un consistente arsenale, la cui funzione era esclusivamente antiisraeliana.

Fatto #2

L'Iran, ciò che resta della sua leadership militare, punta a destabilizzare la rete di approvvigionamenti energetici, soprattutto, o quasi esclusivamente, colpendo le strutture di estrazione e distribuzione del gas. Una mossa prevedibile, ma in grado di avere effetti su prezzi e mercato internazionale, almeno nei primi giorni. Ma con molti contraccolpi per l'Iran e con effetti negativi per altri paesi produttori.

Fatto#3

Antonio Tajani e Guido Crosetto in Parlamento. È importante l'informazione sull'aiuto chiesto all'Italia dai paesi del Golfo per avere sistemi difensivi aerei.

Le scuse di Crosetto per la vicenda di Dubai.

Sinistra spiazzata.

