Leggi il foglio

Foto ANSA

di cosa parlare stasera a cena

Le parole di Zelensky e la partita delle infrastrutture

Giuseppe De Filippi

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi



Per il quarto anno di guerra d'aggressione russa in Ucraina le parole di Volodymyr Zelensky

Il fronte europeo si rafforza quando molti si sarebbero aspettati segni di stanchezza e l'esaurimento dell'impegno a favore di Kyiv.

E la partita delle infrastrutture si gioca ora in fase di guerra ma sarà centrale per la ricostruzione.

 

Le tre "cose" principali

Fatto#1

In Italia è un caso a sé, di grande importanza politica, la tenuta del sostegno pro Ucraina da parte di Fdi.

E, per contro, la freddezza della leadership Pd.

A proposito, tornando a destra, è meno chiara e meno esplicita la posizione di lepenisti rispetto a quella dei meloniani.

 

Fatto#2

Trump parlerà agli americani nel discorso sullo stato dell'Unione. Tra sondaggi in calo e confusione strategica.

Mentre crescono dubbi sull'efficacia della grande operazione militare preparata da Trump (che rischia grosso), malgrado il gigantesco potenziale offensivo.

E Trump si arrabbia.

Schieramento di forze d'élite.

 

Fatto#3

Tanti vengono travolti dagli Epstein files mentre gli oppositori di Trump si chiedono come mai il presidente Usa resti sempre fuori dalla bagarre.

 

 

Oggi in pillole

 

  • Nessuna fiducia nella Russia per arrivare alla pace
  • Tentativo di pezza salviniana dopo l'errore per le prime affrettate dichiarazioni su Rogoredo
  • Ma
  • La splendida candidatura dell'ex segretario e ministro Pd Maurizio Martina alla guida della Fao sostenuta e promossa dal governo di destra
  • La vicenda incredibile dell'ambasciatore americano a Parigi, quasi parente di Trump, che non rispetta le minime regole della diplomazia

 

 

 

 

