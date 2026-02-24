di cosa parlare stasera a cena
Le parole di Zelensky e la partita delle infrastrutture
Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi
Per leggere la versione senza paywall, iscriviti alla newsletter "Di cosa parlare stasera a cena" a questo link: è gratis!
Per il quarto anno di guerra d'aggressione russa in Ucraina le parole di Volodymyr Zelensky.
Il fronte europeo si rafforza quando molti si sarebbero aspettati segni di stanchezza e l'esaurimento dell'impegno a favore di Kyiv.
E la partita delle infrastrutture si gioca ora in fase di guerra ma sarà centrale per la ricostruzione.
Le tre "cose" principali
Fatto#1
In Italia è un caso a sé, di grande importanza politica, la tenuta del sostegno pro Ucraina da parte di Fdi.
E, per contro, la freddezza della leadership Pd.
A proposito, tornando a destra, è meno chiara e meno esplicita la posizione di lepenisti rispetto a quella dei meloniani.
Fatto#2
Trump parlerà agli americani nel discorso sullo stato dell'Unione. Tra sondaggi in calo e confusione strategica.
Mentre crescono dubbi sull'efficacia della grande operazione militare preparata da Trump (che rischia grosso), malgrado il gigantesco potenziale offensivo.
E Trump si arrabbia.
Schieramento di forze d'élite.
Fatto#3
Tanti vengono travolti dagli Epstein files mentre gli oppositori di Trump si chiedono come mai il presidente Usa resti sempre fuori dalla bagarre.
Oggi in pillole
- Nessuna fiducia nella Russia per arrivare alla pace
- Tentativo di pezza salviniana dopo l'errore per le prime affrettate dichiarazioni su Rogoredo
- Ma
- La splendida candidatura dell'ex segretario e ministro Pd Maurizio Martina alla guida della Fao sostenuta e promossa dal governo di destra
- La vicenda incredibile dell'ambasciatore americano a Parigi, quasi parente di Trump, che non rispetta le minime regole della diplomazia