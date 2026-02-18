Di cosa parlare a cena stasera
Le parole di Sergio Mattarella al Csm
A cena si parte per forza dalle parole di Sergio Mattarella al Csm. Con cui il presidente fa un richiamo indiretto al governo, e in modo specifico al ministro Nordio, sul rapporto con l’istituzione che guida la magistratura e dà, sempre in modo indiretto, una sua linea sulle scelte referendarie.
Qui avete l’originale da ascoltare con attenzione.
Le tre "cose" principali
Fatto#1
Claudio Cerasa la legge così. E poi, ovviamente, nel rispetto generale, le ragioni del referendum sulla giustizia restano intatte. Anzi, il richiamo del presidente potrebbe anche aprire una fase di riflessione utile a gestire la riforma in modo equilibrato e non punitivo.
Fatto#2
E resta ancora da definire, sempre nel rispetto generale, la questione del finanziamento del comitato per il No e del suo legame con l’Anm.
Fatto#3
Mark Zuckerberg in un’aula di giustizia deve rispondere sulla dipendenza creata dai social.
Oggi in pillole
- L’offensiva russa non fa grandi progressi e resta concentrata sulla distruzione delle infrastrutture energetiche ucraine. Tutte azioni che, però, riducono anche le minime aspettative diplomatiche;
- senatori (americani) poco rispettosi;
- Cuba chiede (nuovamente) la protezione russa;
- spesso diciamo che le destre europee in cerca di rinnovamento dovrebbero tenersi lontane dall’apparentamento Maga, ma, visto da fuori Ue, vale anche il vicecersa;
- ricordiamo nuovamente che Francesca Albanese non deve più avere un incarico Onu;
- una curiosità ben scovata dal Foglio, l’arco degli innamorati, nel mare di Melendugno, si poteva salvare, bastava accettare i soldi del consorzio Tap;
- Mikaela Shiffrin scia in una categoria a parte.