Le parole di Sergio Mattarella al Csm

Giuseppe De Filippi

A cena si parte per forza dalle parole di Sergio Mattarella al Csm. Con cui il presidente fa un richiamo indiretto al governo, e in modo specifico al ministro Nordio, sul rapporto con l’istituzione che guida la magistratura e dà, sempre in modo indiretto, una sua linea sulle scelte referendarie.

Qui avete l’originale da ascoltare con attenzione.

  

Le tre "cose" principali

Fatto#1

Claudio Cerasa la legge così. E poi, ovviamente, nel rispetto generale, le ragioni del referendum sulla giustizia restano intatte. Anzi, il richiamo del presidente potrebbe anche aprire una fase di riflessione utile a gestire la riforma in modo equilibrato e non punitivo.

 

Fatto#2

E resta ancora da definire, sempre nel rispetto generale, la questione del finanziamento del comitato per il No e del suo legame con l’Anm.

 

Fatto#3

Mark Zuckerberg in un’aula di giustizia deve rispondere sulla dipendenza creata dai social.

 

Oggi in pillole

