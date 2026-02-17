Di cosa parlare stasera a cena
Il ruolo dell'Italia nel Board of peace trumpiano
Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi
Per leggere la versione senza paywall, iscriviti alla newsletter "Di cosa parlare stasera a cena" a questo link: è gratis!
La scelta sofferta e complessa di aderire al Board of peace da parte dell'Italia, unico paese europeo nell'iniziativa trumpiana. Ad Antonio Tajani il compito di spiegare la scelta e inserirla nella politica italiana ed europea verso gli Usa.
Le tre "cose" principali
Fatto#1
E con Trump a Milano sarebbe tutto più spiegabile, o più complicato.
Fatto#2
Le mistificazioni sulle carte Epstein.
Fatto#3
Il carnevale di Andorra diventa un tribunale dell'inquisizione contro Israele.
Oggi in pillole
-
Storie di giustizia choc;
-
qualche dubbio sulla tenuta della posizione negoziale degli Usa verso l'Iran;
-
Putin ingannato da sé stesso e dai suoi generali ha perso contatto con la realtà;
-
la Francia si accontenta di multare le navi della flotta ombra russa;
-
la vita di Jesse Jackson:
-
E Trump che tenta un recupero di simpatia verso gli afroamericani dopo la pubblicazione dell'orrendo fotomontaggio contro la famiglia Obama e scrive parole affettuose in ricordo di Jesse Jackson.