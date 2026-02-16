Marco Rubio e la confusa destra americana

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

L’intesa Meloni-Merz sarebbe già saltata secondo molti osservatori di cose europee. Di certo c’è che il cancelliere tedesco non andrà a Washington agli incontri in cui si avvierà il consiglio per la pace a Gaza voluto da Trump e costruito attorno alla leadership americana. Meloni, unica europea, ha detto invece che farà aderire l’Italia con status di osservatrice. Bisogna capire se sia davvero una frattura quella tra Italia e Germania o se le ragioni del lavoro comune (che sono economiche, industriali, finanziarie, strategiche, militari) debbano in fondo prevalere rispetto a una questione che, per quanto importante, è stata talmente travolta dal mattoide attivismo trumpiano da perdere di senso.

Usiamo come postilla qualche considerazione attorno a Marco Rubio, che, forse per tattica o per gioco delle parti, parla davvero in un modo diverso dal resto dell’amministrazione Trump. Ora non conta moltissimo ed è spiazzato dai fedelissimi Maga, ma è una carta interessante per gli sviluppi futuri di questa confusa destra americana. Però, andare a dire tutte queste cose astrattamente sagge mentre si dà il totale appoggio degli Usa all’antidemocratico e antieuropeo Viktor Orbàn rende ambiguo anche il messaggio di Rubio. C’è da sperare che sia da Orbàn in nome dell’opportunismo ma che creda in ciò che dice in nome della politica futura americana.

Le tre "cose" principali

Fatto#1

Sempre prendere nota (e usare per parlarne a cena) di ciò che Alexander Stubb, presidente finlandese, dice della Russia e di Putin. C’è quasi tutto ciò che è utile sapere e che è utile per interpretare questa fase di stallo bellico e di attivismo diplomatico.

Non si fermano gli attacchi russi contri i civili ucraini.

Fatto#2

Kim fa costruire case (almeno così dice quando le inaugura pomposamente) per le famiglie dei caduti coreani in Russia (operazione immobiliare speciale).

Fatto#3

Giorgia Meloni a Niscemi, parla tenendosi bene in bilico tra rassicurazioni sull’impegno del governo e prudente rimando alle decisioni dei tecnici. L’effetto di comunicazione è forte e l’appello ai tecnici mette al riparo da promesse avventate. L’impegno finanziario è concreto.

Oggi in pillole