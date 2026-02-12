di cosa parlare stasera a cena
Cosa vorrebbe fare l'Italia in Ue
Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi
Cosa vorrebbe fare l'Italia in Ue, con la Germania e non contro la Francia. Tante novità portate dai nuovi equilibri politici europei, di cui avevamo visto gli esordi alle ultime europee.
Le tre "cose" principali
Fatto#1
Il senso del vertice europeo sulla sicurezza.
Sullo sfondo: a sorpresa tutti pazzi per l'Europa.
Fatto#2
Bene, dopo la Francia anche la Germania pone la questione Francesca Albanese all'Onu.
Fatto#3
Dati di un certo interesse in vista del referendum.