di cosa parlare stasera a cena

Cosa vorrebbe fare l'Italia in Ue

Giuseppe De Filippi

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Cosa vorrebbe fare l'Italia in Ue, con la Germania e non contro la Francia. Tante novità portate dai nuovi equilibri politici europei, di cui avevamo visto gli esordi alle ultime europee.

 

Le tre "cose" principali

Fatto#1

Il senso del vertice europeo sulla sicurezza.

Sullo sfondo: a sorpresa tutti pazzi per l'Europa.

 

Fatto#2

Bene, dopo la Francia anche la Germania pone la questione Francesca Albanese all'Onu.

 

Fatto#3

Dati di un certo interesse in vista del referendum.

 

Oggi in pillole

  • Il Pd esclude i riformisti e loro se ne vanno
  • L'impegno tedesco per la Nato e per la difesa europea
  • La giovane Kim lanciata verso il potere
  • La meravigliosa vittoria di Federica Brignone
