di cosa parlare stasera a cena
I deliri di Trump e l'influenza sul voto di midterm
Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi
Per leggere la versione senza paywall, iscriviti alla newsletter "Di cosa parlare stasera a cena" a questo link: è gratis!
Lo schifo di Trump, fuori controllo intellettualmente e moralmente.
Si capisce, di fronte a questo delirio, perché i repubblicani riprovino con le leggi per influenzare il voto di midterm.
Le tre "cose" principali
Fatto#1
E si capisce la fatica dei tentativi di mantenere il filo dei rapporti con gli Usa di Trump.
Fatto#2
Un po' c'entra anche la partita dura tra Ue e piattaforme digitali multinazionali.
Fatto#3
Il regime putiniano non riesce a garantire la sicurezza dei suoi massimi dirigenti militari e di intelligence. E questo è un messaggio politico di enorme importanza. Se poi il generale colpito è anche responsabile di torture e varie violazioni delle regole di guerra diventa ancor più significativa l'operazione compiuta da un ignoto sparatore.
Oggi in pillole
- Il ventesimo pacchetto di sanzioni europee alla Russia
- La destra francese vuole Jordan Bardella
- Contrordine, i farmaci contro il colesterolo non fanno male
- Bidet olimpici