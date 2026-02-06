I deliri di Trump e l'influenza sul voto di midterm

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Lo schifo di Trump, fuori controllo intellettualmente e moralmente.

Si capisce, di fronte a questo delirio, perché i repubblicani riprovino con le leggi per influenzare il voto di midterm.

Le tre "cose" principali

E si capisce la fatica dei tentativi di mantenere il filo dei rapporti con gli Usa di Trump.

Un po' c'entra anche la partita dura tra Ue e piattaforme digitali multinazionali.

Il regime putiniano non riesce a garantire la sicurezza dei suoi massimi dirigenti militari e di intelligence. E questo è un messaggio politico di enorme importanza. Se poi il generale colpito è anche responsabile di torture e varie violazioni delle regole di guerra diventa ancor più significativa l'operazione compiuta da un ignoto sparatore.

Oggi in pillole