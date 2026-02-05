di cosa parlare stasera a cena
Le truppe Nato a Kaunas e il messaggio a est
Ha fatto parlare la presenza, come segnale politico e come parte di una rinnovata strategia militare, di truppe Nato ma prevalentemente tedesche e guidate da un tedesco nella città lituana di Kaunas. Il messaggio alla frontiera verso est è chiaro e indica la volontà di non lasciare soli i paesi di frontiera, senza dare ascolto ai tentativi di inquinamento propagandistico del dibattito politico interno.
I movimenti dei prezzi in Ue restano a livelli non preoccupanti. È una smentita alle previsioni drammatiche legate al disordine commerciale mondiale e alla forte riduzione degli approvvigionamenti energetici dalla Russia.
I tassi non si muovono ma qualche indicazione è a favore di prossimi tagli.
Qui si spiega Christine Lagarde.
L'America trumpiana non vuole parlare con la Germania di Friedrich Merz, cioè con il paese di riferimento della resistenza europea contro la minaccia russa.
Piatti forti al consiglio dei ministri, sicurezza e ponte. Chiacchiere a cena garantite.
- La Corte europea di giustizia dice che l'Italia può continuare a vietare il mais OGM anche in mancanza di qualsiasi sostegno sperimentale alla tesi della sua pericolosità. E di pericoloso qui ci sono solo la sentenza europea e le leggi oscurantiste italiane
- Le molto imperfette elezioni palestinesi
- L'Europa non riesce a fermare la spinta indipendentista catalana
- Si conferma che la diffusione della proprietà immobiliare non ha a che fare con la ricchezza di un paese