Le truppe Nato a Kaunas e il messaggio a est

Giuseppe De Filippi

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo

Ha fatto parlare la presenza, come segnale politico e come parte di una rinnovata strategia militare, di truppe Nato ma prevalentemente tedesche e guidate da un tedesco nella città lituana di Kaunas. Il messaggio alla frontiera verso est è chiaro e indica la volontà di non lasciare soli i paesi di frontiera, senza dare ascolto ai tentativi di inquinamento propagandistico del dibattito politico interno.

 

Le tre "cose" principali

Fatto#1

I movimenti dei prezzi in Ue restano a livelli non preoccupanti. È una smentita alle previsioni drammatiche legate al disordine commerciale mondiale e alla forte riduzione degli approvvigionamenti energetici dalla Russia.

I tassi non si muovono ma qualche indicazione è a favore di prossimi tagli.

Qui si spiega Christine Lagarde.

 

Fatto#2

L'America trumpiana non vuole parlare con la Germania di Friedrich Merz, cioè con il paese di riferimento della resistenza europea contro la minaccia russa.

 

Fatto#3

Piatti forti al consiglio dei ministri, sicurezza e ponte. Chiacchiere a cena garantite.

 

 

Oggi in pillole

  • La Corte europea di giustizia dice che l'Italia può continuare a vietare il mais OGM anche in mancanza di qualsiasi sostegno sperimentale alla tesi della sua pericolosità. E di pericoloso qui ci sono solo la sentenza europea e le leggi oscurantiste italiane
  • Le molto imperfette elezioni palestinesi
  • L'Europa non riesce a fermare la spinta indipendentista catalana
  • Si conferma che la diffusione della proprietà immobiliare non ha a che fare con la ricchezza di un paese

 

