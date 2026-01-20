Le mattane di Donald Trump non devono distrarre l'Ue dall'aiutare l'Ucraina

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Tra fronti veri, come quello ucraino, e fronti quasi-veri, come quello che oppone Ue e Usa per la Groenlandia, scegliamo quello vero. Le mattane di Donald Trump, che forse servono a distrarre i suoi elettori dai famosi file dello sfruttatore di ragazzine, non devono però distrarre anche gli europei dal loro principale compito e cioè dal rafforzamento dell’Ucraina e dall’aumento della capacità comune di deterrenza verso la Russia. Ce lo ricorda Volodymyr Zelensky mentre non va a Davos. La fuffa non si addice al momento per l’Ucraina, se poi è fuffa riempita di deliri trumpiani e di commenti al delirio in linguaggio diplomatico allora tanto peggio. Volodymyr Zelensky lo scrive oggi e ricorda a tutti che quando ci si deve difendere ogni giorno dai missili russi la lista delle cose urgenti è un’altra.

Le tre "cose" principali

Fatto #1

Ecco un po’ di robaccia trumpiana, cui non è possibile rispondere per i capi di governo europei senza entrare nella logica distorta del mondo visto dal presidente americano. Che, ora, per peggiorare le cose, si è messo pure a pubblicare i messaggi riservati dei suoi omologhi nel mondo.

E poi ancora la lista delle sue presunte conquiste presentata con un IA di pessimo gusto.

Fatto #2

L’Ue costretta a rispondere all’assurdo prova a tenersi su una linea diplomatica e razionale, ma l’assurdo (e il ridicolo) sono difficili da contrastare.

E un professore dell’Università del Quebec pubblica le linee strategiche per una possibile difesa del territorio canadese da un tentativo di invasione dagli Usa con forze convenzionali.

Fatto #3

A Marco Rubio il compito di fare il buono (e il razionale) con l’offerta di un grande comitato internazionale per sfruttare insieme e su un piano di parità le risorse e i materiali strategici per l’industria e per la difesa.

Oggi in pillole