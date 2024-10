Tavares l'ambiguo attacca ancora la politica

Il Nobel dell’Economia a chi ha studiato le istituzioni che permettono di creare il benessere. E quelle che non possono reggere, con le quali non è possibile accompagnare lunghi periodi di crescita. E le ragioni della povertà, sempre spiegabili, come mostra un noto libro quasi divulgativo di due dei premiati, Daren Acemoglu e James Robinson (il terzo è Simon Johnson), con determinanti di tipo politico e istituzionale e cioè attraverso il modo in cui è organizzata la società, in cui sono tutelati i diritti economici e sono consentite e protette le libertà di espressione, di ricerca, e la libera iniziativa d’impresa. Interessante che secondo Robinson la Cina di oggi, malgrado la sua potenza economica e i suoi tassi di sviluppo, non può resistere ancora a lungo con il sistema istituzionale bloccato e autoritario che la caratterizza.