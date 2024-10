La grottesca diatriba su tasse, case e revisioni catastali

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Si è posata un po’ di polvere nella stramba diatriba partita dalle parole del ministro Giancarlo Giorgetti a proposito di tasse, case e revisioni catastali. La discussione è stata condotta in un modo pessimo, inquinando lo spazio del dibattito pubblico, un grave danno per una democrazia liberale. Il ministro ha ecceduto in inutile ambiguità, lasciando intendere chissà che sfracelli, mentre doveva solo dire che il governo sta procedendo nella lotta all’evasione con una speciale attenzione al settore della proprietà immobiliare, sia per gli edifici non dichiarati sia per gli adeguamenti catastali in seguito a miglioramenti di efficienza energetica, stabilità, qualità (a qualunque titolo fossero stati realizzati e non solo con il superbonus). Degli accertamenti e dei controlli, ovviamente, non si sarebbe più occupato il governo o il Mef ma l’agenzia delle entrate, che è la struttura naturalmente addetta di quelle incombenze. L’opposizione e i giornali di opposizione hanno voluto capire male per montare, a parti invertite (con la sinistra a tenere bordone agli evasori), lo scandalo delle tasse che salgono e del governo famelico. Una cosa grottesca. Da cui, vedrete, cercheranno tutti di uscire passando rapidamente dall’indignazione al silenzio.

L’esercito israeliano si muove in Libano e colpisce, in modo involontario, anche una base della forza Onu di interposizione, l’Unifil. I bersagli veri degli attacchi sono ovviamente altri e la lista dei capi di Hezbollah colpiti si allunga.

Spiate e dossieraggi sono fatti gravi, è inutile fare finta di niente.

Qualche dato sulle accise dei carburanti.

