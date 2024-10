I recentissimi contatti e le gentilezze tra Donald Trump e Vladimir Putin

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Per parlarne a cena, fare la figura di quelli informati sulle grandi cose mondiali e sui grandi segreti e divertirsi un po’ alle spalle di trumpiani e putiniani qualche spunto dal nuovo libro di Bob Woodward, in cui si racconta, tra l’altro, dei contatti, anche recentissimi, tra Donald Trump e Vladimir Putin e di qualche graziosa gentilezza tra i due. Ah, ci sono anche Joe Biden e Kamala Harris, par condicio rispettata. Trump va dritto contro Woodward, accusandolo di falsità, ma il precedente piuttosto pesante del Watergate consiglierebbe prudenza.

Le tre "cose" principali

Fatto #1

Comprensibile e sensato che la maggioranza voglia decidere sui nuovi giudici della Corte costituzionale. Ma in Parlamento servono schieramenti più ampi perché il voto sia valido. Oggi non ci sono stati progressi, mentre lo stallo si è esteso anche alla decisione per la presidenza della Rai (altro caso in cui è necessario almeno un voto in più di quelli provenienti dalla maggioranza).

Fatto #2

Arriva l’uragano Milton sulla Florida, in molti scappano, chi resta si barrica in casa, anche il presidente Joe Biden cambia programmi e non va all’incontro a quattro con Emmanuel Macron, Keir Starmer e Olaf Scholz. Mentre proseguono gli aiuti per chi è stato colpito dall’uragano Helene (con i soccorsi e la loro efficienza messi sotto osservazione anche come arma di polemica politica nella stretta finale della campagna elettorale).

Fatto #3

È attesa la decisione delle autorità americane sull’abuso di posizione dominante di Google/Alphabet, potrebbe anche andare a finire con lo spezzatino dell’azienda.

Oggi in pillole