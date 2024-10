Gli Stati Uniti si preparano all'uragano Milton: barricate, lunghe code nelle strade e caos nei supermercati

Di categoria 5, la burrasca è stata declassata a potenza 4, la stessa che ha avuto l'uragano Helene due settimane fa e che ha causato oltre 200 vittime. Il passaggio sulla Florida è previsto per domani, mentre migliaia di persone stanno lasciando le proprie case per mettersi al riparo

Negli Stati Uniti è ancora allerta uragani. Ad appena due settimane dall'uragano Helene, che ha provocato oltre 200 vittime e danni stimati da 15 a più di 100 miliardi di dollari, nelle prossime ore è atteso sopra i cieli della Florida il passaggio di un nuovo uragano, denominato Milton. Inizialmente classificato come burrasca di categoria 5 (su una scala che va da 1 a 5), nella mattina di oggi 8 ottobre, dopo un aggiornamento delle condizioni meteo, l'uragano è stato declassato a potenza 4, la stessa che ha avuto Helene quando si è abbattuto sulla Florida.





Secondo gli esperti dovrebbe arrivare negli Stati Uniti nelle prime ore di domani, mercoledì 9 ottobre, ulteriormente declassato a categoria 3. Partito dal Golfo del Messico, ora sta sfiorando la penisola dello Yucatán. Il governatore della Florida Ron De Santis ha dichiarato lo stato di emergenza in gran parte dello stato, cosa fatta anche dal presidente Joe Biden ieri per permettere l'invio di aiuti federali e il passaggio di risorse.

"Posso dirlo senza alcuna drammatizzazione: se scegliete di rimanere in una di quelle aree di evacuazione, morirete", ha detto alla Cnn Jane Castor, sindaca di Tampa, la terza città più popolosa della Florida. A livello locale sono diverse le contee che hanno emesso ordini di evacuazione. Nelle scorse ore i residenti si sono organizzati per trasferirsi in luoghi sicuri, lasciando le loro case. Sono migliaia i cittadini costretti a lasciare le proprie abitazioni e a trasferisti. Come accade sempre in queste situazioni si sono formate lunghe code nelle strade e caos all'interno dei supermercati.