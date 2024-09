L'uragano Helene su Florida e Georgia. "Se non evacuate, scrivetevi i nomi sulle braccia per identificare i corpi”

Si chiama Helene l'uragano che ha toccato terra sulle coste della Florida nella regione del Big Bend alle 23:10 locali (le 5.10 in Italia) a una forza di categoria quattro. Il National Hurricane Center, ente responsabile del monitoraggio delle perturbazioni di origine tropicale nell'Atlantico e Pacifico, ha definito la perturbazione "estremamente pericolosa". A peggiorare la situazione ci sono i venti, che hanno soffiato fino a 225 chilometri orari con fortissime scariche di pioggia e hanno provocato diverse esondazioni in alcuni punti della costa e black out in diverse zone colpite. In base al sito di monitoraggio PowerOutage.us più di un milione e duecentomila case e aziende in Florida sono senza corrente elettrica, mentre In Georgia superano le 700 mila e in South Carolina le 300 mila. Sono tre le vittime accertate per adesso, due in Georgia e una in Florida. Quest'ultima alle porte di Tampa Bay, a causa di un segnale stradale che si è abbattuto sul veicolo che stava guidando.

Con venti che soffiano fino a 180 chilometri all'ora, di intensità lievemente ridotta rispetto alle prime ore della sera, l'uragano è stato declassato a forza due, fino a raggiungere la categoria uno. Ma il Nhc avverte che "i venti si diffondono verso la costa, vi preghiamo di non lasciare i vostri rifugi". Le autorità della Florida hanno proclamato lo stato di emergenza in 61 delle 67 contee dello stato, così come in Georgia, Alabama, Carolina e Virginia, e in diverse contee lungo il tragitto dell'uragano sono scattati ordini di evacuazione.

L'appello sui social media dell'ufficio dello sceriffo della contea di Taylor in Florida dà la misura della pericolosità del fenomeno. "Se tu o qualcuno che conosci scegliete di non evacuare, per favore scrivete i vostri nomi, data di nascita e informazioni importanti sul braccio o sulla gamba con pennarello indelebile in modo che possiate essere identificati e avvisare le vostre famiglie".

Nelle ultime ore la situazione sta lievemente migliorando: "Helene si indebolisce, si stra trasformando in tempesta tropicale mentre si sposta più all'interno della Georgia" anche se, prosegue il Nhc, "stanno continuando ondate di tempesta pericolose, venti e forti piogge”. Nelle prossime ore, l'allerta tornado resterà in vigore per circa 20 milioni di persone in alcune parti della Carolina del Sud (dove sono caduti fino a 25 centimetri di pioggia) della Georgia e della Florida.

Il governatore della Florida Ron DeSantis garantisce che "funzionari della gestione delle emergenze statali e locali sono pronti ad assistere gli anziani e altre persone che hanno bisogno di aiuto per rimuovere i detriti dopo il passaggio della tempesta". De Santis raccomanda agli abitanti delle zone più a rischio di evacuare. "Sto seguendo da vicino l’uragano Helene e il mio team è in contatto con i funzionari statali e locali sul campo ed è pronto a fornire supporto" dichiara il presidente degli Stati Uniti Joe Biden dalla East Room della Casa Bianca, invitando "tutti coloro che si trovano all'interno e nelle vicinanze del percorso di Helene ad ascoltare i funzionari locali e a seguire gli avvisi di evacuazione”.