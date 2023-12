Il governo frena su Irpef e Mes, ma accelera sulla quinta rata del Pnrr

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Il governo fa un rinvio tattico/tecnico per l'approvazione delle nuove aliquote fiscali, una cosa di qualche giorno, poi fa un rinvio politico, abbastanza complicato, per l'avvio della discussione sulla ratifica del Mes, e corre, invece, sulla parte, come dire, premiale, con la richiesta lampo per la quinta rata del Pnrr. Insomma, di tempo in più se ne trova sempre, ma non bisogna esagerare.

Le tre "cose" principali

Fatto #1

Pazienza e attenzione per fare un buon accordo. Lo dice Sergio Mattarella a proposito del nuovo patto di stabilità (e tutto si tiene con quanto detto sopra).

Fatto #2

Stanno tornando tensioni sui mercati di petrolio e gas e l'Ue proroga le regole per calmierare i prezzi dell'import.

La ragione, ne parliamo da qualche cena, è nelle azioni sempre più aggressive nel Mar Rosso dei guerriglieri sostenuti dall'Iran, gli Houthi. Anche l'Italia invia una nave nella coalizione internazionale a difesa del traffico commerciale.

Fatto #3

Come va il mercato immobiliare (malgrado la frenata sui mutui).

