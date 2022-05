Confindustria e l'ottimismo per la ripresa economica nonostante la guerra

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Per Confindustria la seconda metà dell’anno potrebbe far segnare una buona ripresa economica. Il tono, insolitamente positivo, dell’associazione degli industriali serve a inquadrare un po’ meglio questa fase, perché una parte della propaganda bellica è rivolta anche a seminare paure economiche e dubbi sulla capacità di evitare una recessione. Invece, malgrado le difficoltà mondiali negli approvvigionamenti (causate dall’onda lunga della pandemia e non dalla guerra) e malgrado le tensioni sui mercati dell’energia, i livelli produttivi non sono precipitati. E il rallentamento di una parte del commercio mondiale non ha colpito in modo troppo vistoso la capacità di presidiare l’export da parte delle aziende italiane. E anche la Banca d’Italia fa osservazioni confortanti sulle condizioni dell’economia produttiva, segnalando sia la creazione di posti di lavoro sia la resistenza agli choc sui prezzi energetici.