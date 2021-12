Il criterio per l'elezione del Presidente della Repubblica

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Enrico Letta, come sempre tra tatticismo e candore, dice una cosa importante sulla scelta del prossimo Presidente della Repubblica quando osserva che mai al Quirinale è salito un leader proveniente dalla guida di un partito o di una forza politica organizzata. È la storia della Presidenza della Repubblica a indicare questa prassi e la stessa Costituzione, nella definizione un po’ incompleta sia del ruolo sia del modo di elezione del presidente, pende a favore della figura, come si dice, istituzionale, di garanzia, lontana dallo scontro politico quotidiano. Sergio Mattarella è stato il risultato perfetto di questi criteri. Governava Matteo Renzi e già aveva il suo da fare per compensare le anomalie del suo governo e della sua maggioranza, creata con mosse coraggiose ma mettendosi contro anche a parti rilevanti del suo stesso partito. Certo non poteva permettersi strappi anche sul Quirinale e scelse aderendo nel modo più canonico possibile alla prassi della figura che abbiamo descritto prima. E nel genio storico e costituzionale italiano ci deve essere davvero qualcosa di buono perché poi di Mattarella l’opinione pubblica italiana se ne è davvero innamorata, vedendoci esattamente il garante delle istituzioni, delle regole e anche dell’operatività, se così si può dire, delle camere e del governo. Grazie a questo prestigio e al rispetto convinto del paese Mattarella ha potuto sovraintendere, nelle forme costituzionalmente corrette, alla nascita, alla vita, alla sostituzione di governi che avevano a che fare con il Parlamento più pazzoide visto nella storia repubblicana. Insomma, quei criteri funzionano anche oltre quanto ci saremmo aspettati. E c’è una logica nell’invocarli da parte di Letta. Solo che ora si tratta di rinnovare un po’ il campo dei quirinabili, perché si capisce bene che Mattarella è stato, con ogni probabilità, l’ultimo esponente di una classe politica che aveva origini nella cosiddetta Prima Repubblica. L’Italia bipolare, per quanto e per come lo sia stata, cioè l’Italia post 1994, non ha più potuto produrre figure quirinabili secondo il vecchio criterio, perché anche i ruoli istituzionali sono stati consumati dal gioco delle contrapposizioni. Prima o poi questa questione andrà affrontata, ma più probabilmente sarà la logica delle cose a creare un passato bipolare condiviso, qualcosa che tiene insieme le forze che si sono lacerate negli scontri tra berlusconiani e prodiani, per dirla all’ingrosso. Ma ancora non è aria. Ora, insomma, non sarebbe facile cavarsela come se la cavò Renzi, ma il punto di partenza dev’essere simile a quello con cui l’allora segretario del Pd si trovò a dover affrontare l’elezione del presidente. Non ci sono scelte della destra o della sinistra o del centro che tengano, né ci sono pallini o primazie. Bisogna andare dritti dove porta la nota prassi e non ci si sbaglia. Figura di garanzia, non leader di partito, capace di avere rispetto e prestigio tali da imporre ai governi di esistere e di governare (il problema in Italia non è la smania di potere, ma la fuga dalle responsabilità e, di conseguenza, la preferenza per governi deboli o intenti ad altro). Si va dritti e senza altre scorciatoie al nome di Mario Draghi, come il Foglio dice da giorni.

Le tre "cose" principali

Fatto #1

A proposito, ecco Mario Draghi su vaccini, compreso l’avvio di alcune forme di obbligo, green pass e certificati e controlli per viaggiare, stato di emergenza e, ovviamente, rapporti con l’Europa. Ah, la linea di buon accordo con la Francia non sembra scalfita dalle volgarità da osteria di Giorgia Meloni.



Fatto #2

I problemi con i contagi Covid dei bambini.

Fatto #3

Nella maggioranza è rimasto in piedi un simulacro di scontro sulla questione delle cartelle esattoriali. Il tentativo di frenata del Pd ha offerto un assist a Matteo Salvini per tentare di intestarsi scelte che interessano molte persone.

