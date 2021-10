Per fortuna la campagna vaccinale è stata più veloce della violenza no vax

E se il principale errore tattico (scontata la condanna per violenze e rigurgiti fascisti) dei vari movimenti che stanno cercando di cavalcare la protesta contro la campagna vaccinale fosse quello di essere in ritardo? Certo, i non vaccinati sembrano ancora un numero rilevante, e questo potrebbe dare l’impressione di avere un ampio bacino in cui pescare per sostenere le proteste. Dopo, e questa sembra la strategia vista in azione sabato scorso, sarebbe solo compito di chi è organizzato per trasformare il malcontento in violenza e poi mutarne anche obiettivi e metodi. Ma il governo e le autorità sanitarie, senza raccontarlo troppo, hanno comunque corso in questi ultimi mesi. I risultati si vedono, sia dall’andamento dei dati pandemici sia dai numeri sulle vaccinazioni. E, grazie a quei risultati, il governo ha spazi di manovra con cui gestire anche i tentativi di estremizzare la protesta. È chiaro che gruppi come Forza Nuova cercavano da anni uno spunto, un cuneo, per entrare nel grande dibattito pubblico nazionale, ovvero un tema nel quale mettere a servizio di pezzi di opinione pubblica i loro muscoli e la loro propensione alla violenza senza restare nello steccato dell’estrema destra tradizionale. L’obiezione al certificato vaccinale, con i suoi connotati perfino libertari e il sostegno di tanti liberali, di intellettuali divertiti dall’idea di fare un po’ i rivoltosi, e che, un po’ ironicamente, era stata anche della Cgil, era ideale per consentire a Forza Nuova di menare le mani mettendosi però alla testa di una manifestazione non strettamente legata, in origine, all’estrema destra e ai nostalgici del fascismo. Ma, appunto, tutto questo succede, per fortuna, troppo tardi, perché col superamento della soglia dell’80% di pienamente vaccinati, e mentre va avanti spedita la campagna per la terza dose a chi ne ha bisogno, ci sono risultati apprezzabili nel controllo della diffusione dei contagi e della loro pericolosità. E questo regala al governo un certo spazio di manovra. Grazie al quale si potrebbe, pur mantenendo la scadenza del 15, trovare modi per alleggerire l’applicazione dell’obbligo. È probabile che succeda, perché il bello di questa scadenza è che serviva solo fissarla e già avrebbe svolto gran parte del suo compito. Così è andata e ora si può tranquillamente applicare la classica regola della proroga, il gioco del rinvio, per rendere un po’ più elastica l’entrata al lavoro di chi ancora non è vaccinato, in modo che si facciano ulteriormente ragionare i lavoratori senza usare misure troppo dure.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE