L'abbraccio pericoloso (con selfie) di Salvini a Meloni

Alla fine, sarà per il voto imminente, il selfie della destra è arrivato, con questo scatto romano che ha per sfondo, cosa insolita, un disegno murale. Per Matteo Salvini è un modo per provare a smarcarsi dal partito draghiano all’interno della Lega e per prepararsi all’unica opzione che gli resta, quella del cammino affiancato con Giorgia Meloni. Non era, probabilmente, il suo desiderio maggiore, e, a tutti gli effetti, corrisponde a un arrocco nel castello sbagliato, dal quale perde ogni capacità di manovra politica.

Le tre "cose" principali

Fatto #1

Il farmaco anti Covid che funziona. La ricerca mondiale e l’industria farmaceutica (contro ogni complottismo) stavano lavorando insieme e con impegno per trovarlo. I risultati sembrano eccezionalmente rilevanti, tanto da aver fatto accelerare il cammino verso la fase sperimentale e l’uso compassionevole. Per chiarire, non è ovviamente un sostituto del vaccino, ma una sua integrazione. Non ha a che fare con le cure domiciliari di cui si parla in questi giorni perché finora non se ne sapeva abbastanza.

Fatto #2

L'autosospensione di Carlo Fidanza da FdI, a causa delle frasi neofasciste registrate nei video pubblicati da Fanpage grazie a un suo infiltrato nelle riunioni del partito ora schierato all’opposizione di destra. Non è l’ultimo arrivato, ma il capogruppo al parlamento europeo del partito di Giorgia Meloni. La leader accetta l’autosospensione e chiede di vedere l’integrale delle riprese, per poter decidere con gli organi per la disciplina interna. Intanto lo stesso Fidanza sembra stupito del suo destino, dopotutto nel simbolo del partito campeggia la fiamma tricolore del vecchio Msi e che ci sarà di strano, sembra chiedersi l’autosospeso, se si indulge in un po’ di neofascismo. Nell’annuncio di indagine interna da parte di Meloni tante buone intenzioni, ma manca sempre, tra le parole esecrande, il fascismo.

Fatto #3

Visto dall’esterno, l’effetto che il nuovo corso italiano potrà avere sulle regole europee per le politiche di bilancio.

