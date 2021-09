"Apriamo tutto!". Salvini prova a uscire dall'angolo con la ripresa degli spettacoli

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Torna il "più uno", il metodo dialettico per stare in maggioranza cercando di distinguersi nel modo più ingenuo possibile e cioè sommando uno sforzino a quanto già deciso e, soprattutto, comunicato pubblicamente dal resto della maggioranza o dal governo. È Matteo Salvini a giocarsi il "più uno", in un evidente tentativo di cercare qualcosa da dire in questa fase complicata. Meno politicamente furba e più sanguigna è la protesta dei gestori di discoteche.

Le tre "cose" principali

Fatto #1

L'annuncio della candidatura di Roma per Expo 2030 è di Mario Draghi, ma qui, per parlarne a cena, vediamo anche come l'ha messa Luigi Di Maio. Perché il partito del ministro degli Esteri, spalleggiato o tirato dal Fatto, fece di Expo Milano un feticcio polemico, un obiettivo da bastonare, la ragione di varie campagne comunali, accomunando il disprezzo per quell'iniziativa al discredito e al rifiuto per la candidatura olimpica di Roma. Ora siamo di nuovo vicini a un turno amministrativo e le parole di Di Maio sono un editoriale e una scelta di schieramento.

Fatto #2

Mario Draghi a L'Aquila

Fatto #3

Anche Telegram tenta di ridurre i danni delle informazioni pericolose sul Covid.

Oggi in pillole