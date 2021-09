Xi parla con Draghi. Al G20 sull'Afghanistan la Cina non ci sarà

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Com'è andata tra Mario Draghi e Xi Jinping? Insomma, si direbbe niente di speciale. L'Italia non incassa la partecipazione cinese al massimo livello all'auspicato G20 da dedicare alla ricerca di una soluzione, si direbbe, mondiale per gestire i rapporti con il futuro Afghanistan. Xi fa gli auguri ma non verrà. Invece ricorda, in modo puntuto, che l'Italia è firmataria di un memorandum of understanding sulla nuova Via della Seta e che perciò è tenuta a rispettare alcuni impegni commerciali e nei rapporti internazionali. La nota distensiva è venuta dallo scambio di impegni per il reciproco sostegno nell'organizzazione delle Olimpiadi invernali, quelle di Pechino e quelle di Milano-Cortina-Verona. Mentre Xi, per quanto presidente a vita, pensa al suo futuro.

Le tre "cose" principali



Fatto #1

Cosa dicono Luigi Di Maio e Lorenzo Guerini per riferire sull'abbandono dell'Afghanistan.

Fatto #2

Il green pass resiste ai tentativi di abolizione. Nel frattempo la Lega aveva ritirato tutti i suoi emendamenti (non che sia importante, ma ci si chiede che ne sarà della collocazione politica di Claudio Borghi, leghista e nemico giurato del green pass). E la soluzione della maggiore azienda italiana della distribuzione moderna.

Fatto #3

Boris Johnson pronto ad alzare le tasse per finanziare ulteriormente il servizio sanitario nazionale. Il rialzo sarà pari all'1,25% per tutte le principali imposte.

Oggi in pillole