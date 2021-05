Vaccinare il mondo, vaccinarlo in fretta

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Dice Mario Draghi che bisogna vaccinare il mondo e farlo anche rapidamente. La missione è questa e non è tutto altruismo, perché l’obiettivo è tentare di fare in tempo a fermare non solo la pandemia ma anche evitare la stabilizzazione della presenza del virus e le conseguenze immaginabili dallo sviluppo di nuove varianti pericolose. Secondo gli studiosi che hanno preparato il vertice di Roma è molto difficile che ci sia ancora la possibilità di archiviare Sars-Cov-2 e passarlo ai libri di storia della medicina. E la previsione che viene data per più attendibile è quella di una permanenza, in forma endemica, del nuovo Coronavirus. In ogni caso ridurre al massimo i tempi per la vaccinazione mondiale è un obiettivo utile e auspicabile. E poi c’è la super previsione, di quelle che però suonano un po’ come un mettere le mani avanti, sia pure parlando da scienziati. È un grande “non si può escludere” e anche un omaggio alla paura del momento. Anche se poi succede sempre che il guaio che arriva davvero non era quello che avevamo previsto.

Le tre ''cose'' principali

Fatto #1

Intanto un bel lungo e cordiale colloquio con Enrico Letta aveva aperto la giornata del presidente del Consiglio, per fermare gli strascichi spiacevoli dello scambio di battute di ieri sulla tassa di successione. E magari per parlare di fisco, inquadrandolo nella cornice giusta e cioè nella delega che il governo intende ottenere dal Parlamento per una riforma complessiva, sulla quale i partiti avranno ampi margini di intervento. E poi sarà nuovamente Letta a spiegarsi, vediamo se un po’ meglio.

Fatto #2

Oltre all’incontro di Roma sulla salute del mondo c’è l’attività europea, con un Ecofin in cui si comincerà ad abbozzare il futuro, forse stabile, del piano straordinario europeo (da far diventare ordinario) per la ripresa europea.

Fatto #3

Per l’Italia le riforme i cambiamenti davvero importanti sono nel provvedimento sulle semplificazioni, di cui si comincia a capire qualcosa. E poi ci sono i progetti per la scuola.

Oggi in pillole