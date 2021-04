Chiacchiere guascone sulle riaperture

Riproviamo con lo schema delle chiacchiere serali informate o passabilmente tali. La questione delle riaperture sembra affrontata in modo simpaticamente guascone dal governo, ma forse necessita di qualche specificazione in più e anche di maggiore attenzione a singoli, specifici, problemi. Perché non fa un bell’effetto apprendere che per il ritorno a scuola si ripropone, pari pari, identico a un anno fa, il nodo del trasporto pubblico locale. È imbarazzante scoprire che si potrebbero ripubblicare senza essere scoperti i pezzi di aprile 2020 sul riempimento dei mezzi pubblici, sugli orari, sul coinvolgimento dei pullman privati. E vale anche per la gestione della permanenza a scuola e delle aule. Perché, se è facile l’ironia sui banchi a rotelle, diventa invece imbarazzante il silenzio sull’inattività a proposito di areazione delle aule e accessi differenziati, cioè sulle due questioni centrali per consentire il rientro. I sindacati della scuola hanno criticato le scelte del governo e sono pronti a contestare il rientro nelle aule. E un po’ vale anche per i ristoranti, certamente per l’uso delle sale interne, in cui la possibilità di una buona areazione cambia completamente la rischiosità. Mentre già si parla di allungamento dell’orario in cui è consentito circolare, e va bene, sembra una proposta sensata quella di arrivare alle 23, ma andrebbe tutto motivato e spiegato con maggiore impegno e con più chiarezza.

