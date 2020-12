I nuovi stimoli della Bce e Zingaretti che rompe il silenzio sulle tensioni di governo

Proviamo a parlare di Europa a cena, tanto si è in pochi e tra intimi, quindi ci si può permettere anche di essere un po’ noiosi. Perché il tragico 2020 è stato però l’anno che ha rivelato la forza dell’Unione europea di fronte alle prove dure. Ovviamente vale per la pandemia e per il modo in cui si è risposto, con Next Generation Europe (che comporta la prima emissione di eurobond, fatto su cui in pochi si soffermano) e con la riforma del Mes e la creazione del fondo pandemico e dei meccanismi di messa in sicurezza per le banche. E poi con la Bce anche oggi pronta a operazioni aggiuntive per sostenere l’economia europea. Ma in questi giorni e oggi in particolare l’Europa sta dando prove di efficienza e di forza politica verso est e verso ovest, sia nella freddezza e lucidità con cui si sta gestendo la stretta finale del negoziato Brexit sia nel saper tenere il punto sulle regole dello stato di diritto riguardo a Polonia e Ungheria.

