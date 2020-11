L'ok allo scostamento di bilancio e il calo dei pazienti in terapia intensiva

Il fatto di oggi, primo tema per ogni cena, sono i 552 voti su 558 presenti alla camera e i 278 su 286 al senato a favore dello scostamento di bilancio ulteriore chiesto dal governo. Non tanto, ovviamente, per il provvedimento in sé ma per il modo in cui si è arrivati a questa inedita unanimità. Tutti sappiamo che il primo scarto verso il sostegno alla richiesta del governo lo ha fatto Forza Italia e che, a quel punto, i giochi erano fatti. Allora la destra del centro-destra è andata a rinsaldare lo schieramento di opposizione unendosi al voto positivo, anziché limitarsi all’astensione. I toni, negli interventi in parlamento dei leader di destra, non sono stati all’altezza di una così nobile scelta di sostegno comune al bene del paese, perché sia Giorgia Meloni sia Matteo Salvini hanno voluto assumere atteggiamenti da campagna elettorale, commettendo l’errore di chi vuole dire troppe cose con un solo discorso. Entrambi hanno provato a spendere la moneta dialettica della convergenza in nome degli interessi collettivi e nello stesso tempo quella delle critiche, anche spietate, anche acide, alle scelte del governo e alla stessa maggioranza. Non si fa così non per una questione di buona educazione ma perché così non si viene capiti. C’è un tempo per convergere e sostenere e un tempo per criticare e attaccare, non si può tenere tutto insieme nello stesso discorso. Oltre tutto nell’evidente intento di fermare lo scarto centrista di Forza Italia. Luigi Di Maio, con una certa scaltrezza politica, prende comunque a valore di facciata il voto parlamentare a favore del governo e parla di grande segnale di unità. Infine ricordiamo che l’unanimità non è proprio totale perché il gruppo calendian-boniniano nel suo piccolo ha scelto di non votare il sì allo scostamento.

