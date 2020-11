Scostamento, il Cav. ai suoi deputati: "Votiamo Sì, non c'è motivo per astenerci"

E' intervenuto a telefono, per dettare la linea. "Votiamo sì allo scostamento". La voce del Cav., amplificata dal vivavoce, risuona nel'aula del gruppo di Forza Italia a Montecitorio, dove i deputati azzurri sono riuniti, di buon mattino, per capire il da farsi. Perché in Aula, tra poche ore, arriva il momento della verità, dopo giorni e settimane di dubbi e di travagli dentro il centrodestra. Mariastella Gelmini, a capo della pattuglia forzista, introduce, spiega, argomenta. Poi dà la parola a Silvio Berlusconi, che parla a telefono: "Le nostre istanze sono state sostanzialmente accolte. E non solo quelle di Forza Italia. Anche sulla rottamazione ter delle cartelle voluto dall Lega, e sul potenziamento dei ristori chiesto da Giorgia Meloni, ci sono significative aperture. E insomma, non ci sono motivi per cui non dovremmo dare i nostro sostegno allo scostamento".

Pubblicità

Pubblicità