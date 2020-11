Il centrodestra sfederato

Fi promette lealtà, la Lega non si fida. Giorgia Meloni va in tv. L'incontro fra i leader del centrodestra è lampo. Ai responsabili economici il compito di stilare le richieste economiche. Uniti per trattare lo scostamento di bilancio

Roma. E’ stato il primo vertice del centrodestra s-federato, la riunione “ci colleghiamo prima possibile”. Non avevano concordato neppure l’attimo, ma erano d’accordo che si sarebbero parlati e ascoltati. Forse compresi. E infatti l’annuncio “ci sentiremo all’ora di pranzo” era una promessa che si è allungata al pomeriggio e l’incontro è stato così breve che perfino i parlamentari si sono domandati: “Ma davvero si è tenuto?”. Ignazio La Russa precisava che il tempo e lo spazio, in questa parte di mondo, somigliano all’Aleph di Borges, quel punto che contiene tutti i punti e dunque “il vertice è permanente. Anche ora, mentre siamo al telefono è già vertice”. Di mattina, Matteo Salvini seguiva lo spirito del momento e comunicava che era “presente con tre scatti” nel libro fotografico a sostegno delle donne vittime di violenza e che le fotografie erano accompagnate da questa frase: “Non abituarti a tacere: la tua voce è la tua vita”. Alle 11 si trovava al Senato per illustrare misure contro lo stato spacciatore ma la testa era rivolta ai commissari regionali, al suo partito. Aveva già scostato l’affare scostamento (di bilancio) a prova che adesso è lui che cerca in ogni modo di farsi concavo. Giorgia Meloni, alle 15, era invece ospite di Maria Latella dove spiegava, anticipava che è per la confederazione del centrodestra diversa da “federazione”. Di cosa si doveva discutere ieri? “Di troppe cose” ha confidato un deputato di FI. Stava per aggiungere qualcosa che garantiva essere notevole. Ma poi sapete cosa è accaduto. “Rispettate il dolore per la scomparsa del più grande”. Con questa validissima ragione nessuno ha avuto più voglia di argomentare.

