La morte di Maradona e il disastro etiope

Idee e spunti per sapere quello che succede nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Forse si muove qualcosa sul fronte delle riforme, unico terreno sul quale Giuseppe Conte può provare a dare un senso alla sua maggioranza sempre un po' in debito di ossigeno, come dicevamo qualche cena fa. Si è cominciato a parlare di modifiche costituzionali, legge elettorale, regolamenti parlamentari. E anche di collegi elettorali, primo passo per realizzare un assetto istituzionale coerente con la riduzione dei parlamentari. Intanto domani si vota per l'ormai famoso scostamento di bilancio. Terremo gli occhi sul parlamento e sulle sfumature nei diversi atteggiamenti tra le varie componenti del centro-destra.

Le tre "cose" principali

Fatto #1

Il disastro etiope in cui nessuno aveva capito niente.

Fatto #2

Il 9 dicembre si dovrebbe tornare a scuola. Ne ha parlato anche Conte mentre parlava al bilaterale italo-spagnolo.

Fatto #3

Tra tanti interventi autorevoli per la lotta alla violenza contro le donne riportiamo quello della ministra Luciana Lamorgese. Accanto c'è il dato Istat.

Oggi in pillole