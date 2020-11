Lo dice il Clarin, quotidiano argentino: aveva da poco compiuto 60 anni

È morto Diego Armando Maradona, ex calciatore argentino tra i più forti al mondo e simbolo del Napoli. La notizia l'ha data il Clarín, quotidiano argentino, ed è stata ripresa dalla Gazzetta dello Sport. Maradona aveva da poco compiuto, lo scorso 30 ottobre, 60 anni ed era ricoverato dopo aver riportato un ematoma cerebrale. Il campione è morto nella sua casa nel quartiere San Andrés, a Buenos Aires, dove si trovava da alcuni giorni dopo l'intervento chirurgico. L'operazone era andata bene, ma oggi Maradona è stato colto da un arresto cardiaco.

"E un giorno è successo. È accaduto l'inevitabile. È uno schiaffo emotivo e nazionale. Un colpo che riverbera a tutte le latitudini. Un impatto mondiale", scrive il Clarín. El Pibe de Oro ("il ragazzo d'oro"), è stato una personalità eccentrica e uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi, se non il migliore: non è mai potuto entrare nelle graduatorie del Pallone d'oro perché fino al 1994 il premio era riservato ai giocatori europei. Nel 1995 vince però il Pallone d'oro alla carriera. Condivide con Pelé il premio ufficiale FIFA come Miglior giocatore del XX secolo e nel 1993 è stato insignito del titolo di miglior calciatore argentino di sempre, tributatogli dalla federazione calcistica dell'Argentina. Nel 2002 è stato inserito nella FIFA World Cup Dream Team, selezione formata dai migliori undici giocatori della storia dei Mondiali, ottenendo, tra gli undici della squadra ideale, il maggior numero di voti. Nel 2004 è stato inserito da Pelé nel FIFA 100, la lista dei 125 migliori calciatori viventi, stilata in occasione del centenario della federazione. Nel 2012 è stato premiato come miglior calciatore del secolo ai Globe Soccer Awards e nel 2014 entra a far parte della Hall of Fame del calcio italiano tra i giocatori stranieri.