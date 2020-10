Soltanto Maradona by Kusturica ha saputo raccontare il Pibe de oro e il suo calcio magico

Gatto nero, gatto bianco. La vita a testa e croce, la vida tombola. Non potevano non incontrarsi, e amarsi pazzamente come in un melò sconsiderato tra i due emisferi di quel pallone pazzo che chiamiamo mondo. Diego Maradona ed Emir Kusturica. Maradona compie oggi sessant’anni, l’età in cui molti si sentono morti o in procinto di sottoporsi a un tampone esistenziale, di quelli senza consolazione. Lui è già morto un sacco di volte e nei modi più stolti (stoltezza per i moderni e scandalo per i benpensanti) e non ha più nulla da temere. Amato anche da quelli che lo detestavano, più passa il tempo. Perché lui è ancora il bambino, futbol sive natura, che la vita ci ha precluso se non in sogni straordinari.

