Il voto in America e il coprifuoco in Italia

Idee e spunti per sapere quello che succede nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Dalla polizia di Vienna poche informazioni ma sicure sull'attentato di ieri, sulle vittime e sul destino degli assalitori.

Qui il link per la conferenza stampa.

La preoccupazione del governo britannico.

Forse proprio per cena si saprà qualcosa, parlatene anche nella riscoperta di zoom. Però il percorso condiviso ha i suoi tempi e non sembra che ci sia sotto il desiderio di parlare ai Tg della sera in diretta. Anche perché nessuno ora ha gusto o voglia di andare a illustrare provvedimenti restrittivi e a prendersi responsabilità maggiori di quelle che proprio non può scansare.

Sandra Zampa spiega perché ci vuole ancora qualche ora ma le decisioni prese dopo avranno la capacità di generare effetto automatici e immediati, togliendo quindi i poteri locali e regionali dall'imbarazzo.

Le regioni che superano o sfiorano le soglie critiche.

Forza, forza, che le scuole si possono tenere aperte, e sarebbe un fatto caratterizzante anche per evitare la sensazione psicologica di ripetizione del già vissuto tristemente in primavera.

Un buon caso di recupero.

Sì sì stanotte sapremo il nome del prossimo presidente degli USA. Se verrà scelto quello decente sapremo anche cosa servirà per sloggiare l'uscente da una Casa Bianca i cui muretti esterni sono appena stati rafforzati in funzione protettiva.

Balli finali, comunque, lo avevamo visto anche parlando del suo modo di giocare a golf, Donald Trump ha una certa agilità (compatibile con una condizione piuttosto sovrappeso).

Si tratta di andare a votare, alla fine quello è il punto vero.

Bella doppietta di foto: continuità di potere, esperienza, rapporto tra presidente e vice.

Il processo che nacque tre ere politiche fa e che resta incattivito.

Ma la paura non la conoscono?

Il vuoto è pieno zeppo.