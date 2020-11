Miozzo (Cts) al Foglio: “La scuola resta il luogo più sicuro per i ragazzi”

Al direttore - Caro Maurizio Crippa, leggo con curiosità il suo ironico pezzo sul Foglio. La ringrazio per le parole di stima che ricambio per il suo giornale e per il suo Direttore Claudio Cerasa. Devo confessarle che ho fatto fatica a leggere il pezzo perché mi sono perso tra le varie considerazioni da lei riportate sulla base di una presunta intervista ad HuffPost che io NON ho mai fatto. Mi dicono che HuffPost abbia ripreso parti di una mia intervista dimenticando di citare la fonte. Devo anche dirle che in questa veloce lettura dell’intervista mai fatta lei ha sintetizzato in modo non preciso il mio pensiero sulla scuola. Tento brevemente di riproporle la tesi di cui sono fermamente convinto, anche perché se dipendesse da me consentirei la scuola in presenza al 100% degli studenti per le ragioni seguenti:

Pubblicità

Pubblicità