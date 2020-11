Trump che balla i Village People

Pubblicità

Si erano mobilitati anche gli stessi Village People, la celebre band disco anni ottanta, che in un primo momento aveva chiesto al presidente americano di farla finita. Il loro classico YMCA, canzone diventata una bandiera della storia Lgbtq, viene infatti regolarmente suonato al termine delle manifestazioni elettorali di Donald Trump, che spesso improvvisa un balletto. Alla fine Victor Willis, il "poliziotto barbuto" del gruppo, e unico titolare dei diritti, alla fine non si è opposto all’utilizzo del brano da parte dei sostenitori di Trump, che ne hanno anche riscritto il testo, con YMCA che diventa MAGA (Make America Great Again, lo slogan della prima campagna trumpiana).

Oggi il presidente americano ha postato un montaggio video dei suoi balletti, e l'ha fissato come primo post in evidenza del suo profilo Twitter, sotto le parole: "VOTE! VOTE! VOTE!". Insomma, "You can do what ever you feel". Anche se sei presidente degli States, a quanto pare.