Il lockdown di Crisanti e la ripartenza delle aziende lombarde

Va avanti la salita dei nuovi casi, il contagio è ancora forte ma il ritmo ancora non fa paura, o meglio, non fa paura più di quanto sia ragionevole averne.

Leggiamo più a fondo i dati.

E però Andrea Crisanti avverte che senza nuovi metodi di contrasto alla diffusione dei contagi Natale sarà proprio con i tuoi.

L’opposizione si specializza in umorismo da studenti liceali: “Perché chiudete i bar alle 24, combattete il covid o la cirrosi?”. Insomma il battutismo, neppure troppo efficace, è un modo per fuggire dalle responsabilità, anche indirette.

Michele Emiliano si ribella per difendere i matrimoni affollati. Mai una volta che non prenda posizione per difendere interessi specifici, in questo caso quelli degli organizzatori di ricevimenti, invece di preoccuparsi degli effetti generali e nazionali delle sue scelte (la diffusione del virus in occasioni come le feste matrimoniale è particolarmente intensa e può ovviamente varcare i confini regionali).

Ecco, siamo da quelle parti, o meglio qui c’è più il ritratto dei liberali già per Salvini ora anti-anti-Covid.

il Veneto comincia a perdere qualche punto nella classifica delle regioni più virtuose nella lotta alla pandemia.

Come ripartono le aziende lombarde.

Agenti segreti britannici in azione per difendere la ricerca e la produzione del vaccino contro Sars-CoV-2.

E la lotta mondiale per la corsa ai vaccini, con i cinesi pronti ad annunci in ottobre.

Qui si è detto e ripetuto centinaia di cene fa: la Brexit non finirà mai e, vista con gli occhi del realismo politico, non avverrà mai. Era ed è un progetto insensato e antistorico. E le cose insensate e antistoriche semplicemente non avvengono. Poi si tenterà in tutti i modi di coprire il fatto che la Brexit non sussiste, ma entriamo nel campo noioso della propaganda.

Donald Trump ha scatenato i suoi segugi e non ha trovato niente.

L’umorismo di uno che, tra l’altro, è appena uscito da ospedale e, tra l’altro, dovrebbe anche essere interessato al voto degli anziani.

In Texas non vedevano l’ora di votare (interessante).

E in Georgia vanno avanti così da tre giorni.

Intanto in Francia si espande il fenomeno cospirazionista di QAnon, una specie di “parlateci di Bibbiano” mondiale. L’Italia forse, proprio per la nota vicenda bibbianiana, ha sviluppato qualche difesa immunitaria.

Finalmente spento uno dei peggiori incendi della California.

E il mercato dell’acqua.