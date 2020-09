L'Europa secondo von der Leyen e l'incendio di Ancona

Idee e spunti per sapere quello che succede nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Il grande discorso sullo stato dell'UE di Ursula von der Leyen. C'è tutto, dall'unione sanitaria europea all'assunzione comune di responsabilità per i migranti (a proposito ieri la Germania ha deciso di accogliere più di 1500 profughi dai campi di Lesbo), dalle nuove regole sulla concorrenza alla digitalizzazione e alla lotta al razzismo. Partite da un punto qualunque della catena di suoi tweet e troverete tutto. Per l'Italia e per il governo è importante che la maggioranza Ursula, l'incontro tra Pd e 5 stelle che si prefigurò proprio con l'elezione della attuale presidente della commissione europea, continui ad avere una fonte di iniziativa politica europea cui attingere, un centro vivo di proposta e di leadership. Ha anche detto che il summit mondiale sulla salute si terrà in Italia.

Il punto debole della grande operazione di politica economica per resistere alla crisi sanitaria è la situazione delle banche. Ne sentiremo parlare molto. Giorni fa l'amministratore delegato di Mediobanca, Alberto Nagel, aveva parlato di bomba atomica per trovare un paragone abbastanza forte con cui descrivere cosa rischia il sistema finanziario con le attuali regole della Bce sulla concessione di crediti e sui finanziamenti a rischio. Si sa che è proprio l'italiano Andrea Enria a lavorare da giorni tra i dirigenti della regolazione della Bce per superare almeno le questioni più spinose. Oggi la Banca d'Italia supporta quelle iniziative e lo fa con le parole allarmate del governatore Ignazio Visco.

Prepararsi.

Vecchio problema cui si aggiungono nuovi guai. Ecco il nuovo tentativo di rafforzare la situazione patrimoniale delle Pmi italiane.

Quando la finiremo in Italia con questi modi di fare competizione politica?

Chiedetevi come sarà Campobello e com'è Antonio Ingroia.

Il nuovo presidente della Corte costituzionale (durata in carica prevedibile 3 mesi) mentre bisogna continuare a tenere d'occhio la uscente, Marta Cartabia.

Su, genitori, giornalisti, politici, cerchiamo di essere seri sulla scuola.



La situazione dell'incendio di Ancona.

I neonazisti nella polizia tedesca e gli interventi per cacciarli.

Gli stati che possono cambiare le elezioni USA, cosa dice la media dei sondaggi e con quali margini di sicurezza.

Scientific American non ha mai fatto endorsement nella sua lunghissima e rispettata storia editoriale. Rompe la tradizione per sostenere Biden e soprattutto per contrastare Trump. Ha 3,9 milioni di follower

Il sovranismo non ci riporterà alla capacità di crescita mondiale avviata negli anni cinquanta.

L'erede al trono del Belgio, principessa Elisabeth, si addestra per servizio militare. Così se non avete molto da dire a cena e volete darvi un tono. E potrete osservare che comunque in Europa ci sarà ancora una Elisabetta regnante.

Dove sono le piazze a Roma.