Il porto di Ancona in fiamme. Le foto dell'incendio

Un grande incendio è scoppiato questa notte all'interno del porto di Ancona per cause ancora da accertare. Le fiamme si sono propagate a partire da un capannone con dentro vernici, vetroresina e altro materiale infiammabile nell'area portuale della ex Tubimar, una vecchia azienda con sede in quella porzione del porto. Dopo l'intervento dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine, il porto è stato messo al sicuro e intorno alle 2 di notte le fiamme sono state domate. "La zona ora è ben circoscritta e sicura - ha assicurato Giancarlo Pallini, questore di Ancona - La squadra mobile sta lavorando per capire bene l'origine del rogo: attendiamo le indicazioni dei vigili del fuoco che devono bonificare l'intera area e poi si comincerà a lavorare sulle cause di un incendio di questa portata. Bisogna lavorare con cautela e nei tempi giusti".

