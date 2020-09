Von der Leyen detta l'agenda dell'Europa post-Covid

Bruxelles. “L'immagine di Carola e Vittoria, le due giovani ragazze che giocavano a tennis sui tetti della Liguria in Italia, non è solo il talento e il coraggio di ragazze, è soprattutto la lezione che si nasconde dietro: la lezione di non lasciarsi mai bloccare dagli ostacoli sul proprio cammino”. Ursula von der Leyen ha scelto questo simbolo per chiudere il primo discorso sullo stato dell'Unione del suo mandato da presidente della Commissione, dopo un anno segnato dalla pandemia Covid-19 durante il quale l'Ue, tra mille difficoltà, ha mostrato capacità di reazione e unità inimmaginabili. “Quest'anno, l'Europa ha seguito l'esempio di Carola e Vittoria e ha fatto un balzo in avanti insieme”, ha detto von der Leyen. E lo spirito incarnato da Carola e Vittoria deve essere lo stesso nei prossimi anni: “il futuro sarà come lo costruiamo noi. E l'Europa sarà come la vogliamo noi”, ha detto von der Leyen, illustrando una lunga serie di nuove iniziative che la sua Commissione metterà in campo nei prossimi mesi. L'accordo sul Recovery fund e il bilancio 2021-27 dell'Ue è la base. “Abbiamo una visione. Abbiamo un piano. Abbiamo gli investimenti. E' tempo di mettersi al lavoro”. L'elenco include una “Europa della sanità più forte”, “un Barda europeo”, “un quadro europeo per il salario minimo”, “una nuova strategia per il futuro di Schengen”, fino alla creazione “di un nuovo Bauhaus europeo, uno spazio di co-creazione nel quale gli architetti, gli artisti, gli studenti, gli ingegneri, i designer lavorano insieme” per una “estetica propria” all'Ue.

