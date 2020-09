Quando arriva il vaccino? Washington dice ottobre, Bruxelles novembre

Verso la fine di ottobre ovvero, a voler essere un po’ politicistici, proprio a ridosso delle elezioni presidenziali. Comunque l’autorità americana per i farmaci ha messo in agenda l’inizio delle distribuzione dei primi vaccini anti Sars-CoV-2

Intanto però gli americani, che non vogliono partecipare al programma mondiale sui vaccini, si portano avanti anche col progetto di distacco dall’Organizzazione mondiale della sanità e sospendono i pagamenti per la loro quota

Anche la corsa dell'Ue al vaccino procede. Le date fatidiche sono il 20-22 settembre, per la fine della sperimentazione, e l’ultima settimana di novembre per l’avvio della distribuzione.

Ma c’è anche la ricerca verso terapie cliniche in alternativa o in aggiunta ai vaccini. Questo è uno studio interessante (tra l’altro è del Cnr) su una molecola, già presente in natura, ad esempio nei capperi, che contrasta lo sviluppo del nuovo coronavirus

L’Europa mette in orbita 53 nuovi satelliti e soprattutto dimostra ulteriormente l’efficienza del progetto comune per l’utilizzo del vettore Vega. Operazione riuscita e quindi ulteriore presidio europeo di un ricco mercato e di un importante supporto sperimentale per la ricerca

Dal cielo alla terra (e alle terre rare), un’altra frontiera economica da presidiare con un’azione comune europea

Il super piano francese per riavviare l’economia (quello che dovremmo fare prima o poi anche qui in Italia)

Invece Boris Johnson deve aumentare le tasse, anche se gli dicono di non farlo troppo in fretta

Per riaprire bene le scuole oltre alle gare d’appalto servono anche gare di creatività. È interessante la vicenda delle società di bus turistici, prima protestatari, poi quasi accontentati con i sussidi del decreto Rilancio, e ora, creativi e partecipi, si propongono per integrare il trasporto pubblico con i loro 6000 mezzi e portare i ragazzi a scuola. E poi c’è la creatività estrema, che sa un po’ di presa in giro

Sorprese sarde

Il guaio dei bonus è che finiscono

La rete unica e perché farla, Gian Paolo Manzella parla dei progetti del governo, condivisi dalle maggiori imprese del settore

Lukashenka contro la Germania e in difesa di Putin dalle accuse di avvelenamento per Navalny

Russi e altri ci proveranno ancora, e ci riusciranno, a interferire nelle elezioni dei paesi aperti e democratici attraverso un uso spregiudicato dei social

Dal 2024 tutti a fare il bagno nella Senna (vabbè non fate paragoni spietati con la spiaggetta comunale vista Tevere)

A volte ritornano. Succede anche allo stambecco dei Pirenei, che per un secolo e passa non si era fatto più vedere. E siccome però anche gli stambecchi non li porta la cicogna e non nascono sotto ai cavoli da qualche parte doveva pur stare. Intanto rieccolo e bentornato

E torna anche Claudio Baglioni

Mentre Harry e Meghan produrranno programmi per bambini (notate a cena che così il principe da co-protagonista delle favole ne diventa produttore)

La vita di chi ha promosso davvero lo stile italiano