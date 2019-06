La crudeltà contro i migranti della Sea Watch e il M5s in Europa

La assurda e insensata violenza contro le persone in difficoltà a bordo della Sea Watch.

Due sono le strade possibili per chi ha contrastato e ridicolizzato le candidature olimpiche italiane. La prima è il voltafaccia, la conversione, confidando nella memoria corta ma incappando nel micidiale archivio cristallizzato nel web. La seconda, seguita solo dal Fatto e dal suo direttore, è la riproposizione tetragona di tutto l'armamentario del magna-magna. Ce ne sarebbe una terza, ma l'abbiamo esclusa perché non praticata da nessuno, e consisterebbe nella serena ammissione di un passato errore e in uno schietto e rivendicato ravvedimento. Il caso Travaglio va lasciato agli studiosi del genere, per gli altri vale la pena di divertirsi un po' a vedere le brillanti piroette rintracciate da David Allegranti.

Vabbè poi ci sono le due sindache che le Olimpiadi le hanno sfuggite in tutti i modi e ora fanno congratulazioni fotocopia, ma contano poco. Ha ragione invece il presidente del Piemonte a lamentarsi per aver dovuto seguire la cerimonia in tv e non essendone invece un protagonista.

Che vuol dire? Non sono pronto è ambiguità che delude Ue e anche i sovranisti.

Nel Pd si apre il dibattito lessicale sulla conferenza operaia.

I costruttori di macchine utensili vedono il rallentamento economico.

E questo rispetto ai guai che può combinare con Arcelor Mittal comporta molti meno posti di lavoro a rischio.

E se c'entrasse l'Alitalia? O fosse un modo per far emergere scontri in maggioranza?

Idea, forse si renderanno uguali le basi elettorali di Camera e Senato, perfezionando ancora di più il bicameralismo già perfetto.

Letto, diversamente da quanto sostenuto in questa ottima pagina del Foglio, non ricordavo nulla di quegli episodi. Lo dico con orgoglio di non gossipparo e di garantista sostanziale grazie alla dimenticanza. Però va letto e se ne può ben parlare a cena. Per attualità e per dire qualche "ma ti ricordi il tale di calciopoli, lo sai che fine ha fatto".

I "non iscritti" ovvero la naturale destinazione degli impolitici 5 stelle in Europa

