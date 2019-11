Seggiolini anti abbandono: la tecnologia aiuta e Amazon pure

Come padre di quattro giovani promesse dell'umanità, le strazianti storie di bambini dimenticati in auto da genitori non cattivi, ma purtroppo divorati dalla velocità quotidiana prima e dalla disperazione dopo, mi hanno sempre colpito profondamente. Quindi l'obbligo di munirsi dei seggiolini anti abbandono da attuare dall'oggi all'indomani, è necessario ma poteva essere sicuramente gestito meglio. Visto che ci siamo, bisogna trovare il modo più veloce per non incorrere nei rischi sanzionatori che la legge prevede. Per farlo, quale miglior alleato di Amazon?

Dispositivi anti abbandono per seggiolini

Spulciano su Amazon è possibile trovare dei dispositivi che possono metterci in regola con l'attuale normativa e che già da domani potrebbero essere nelle nostre auto.

Steelmate Baby Bell dispositivo anti abbandono

Si tratta di un sistema anti abbandono per seggiolini auto con sistema Doppia Sicurezza: a fine viaggio l’allarme su display dedicato ricorda al conducente di prendere il bambino e poi chiede conferma sullo smartphone. Costa circa 60€ e lo si può comprare da qui.





Ally Pad di Inglesina

Anche questo dispositivo si adatta agli attuali seggiolini auto e avvisa i genitori con un allarme visivo e audio sul proorio smartphone. Si attiva nel caso in cui ci si allontani dal veicolo lasciando il bambino nel seggiolino. Costa anche questo circa 60€ e lo si può acquistare da qui.