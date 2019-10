TeamTrees: la raccolta fondi per piantare venti milioni di alberi, nata su Youtube.

In Italia non sta avendo la stessa diffusione mediatica rispetto al altre "Challenge" del passato, ma nel resto del pianeta in molti stanno seguendo il #Teamtrees.

Cosa è il Team Trees

Si tratta di una iniziativa ideata dallo Youtuber statunitense Mr Beast (al secolo Jimmy Donaldson) che attraverso il suo canale ha lanciato una scommessa a tutti i suoi seguaci: piantere 20 milioni di alberi entro il 2020.

Numeri davvero notevoli se si pensa al poco tempo a disposizione, eppure stanno partecipando in moltissimi e anche eccellenti sostenitori, come Elon Musk che ha donato 1 milione di dollari e Jack Dorsey (papà di Twitter) che ha donato altri 150.000 dollari, ogni dollaro permette di piantare un singolo albero.

A incaricarsi della reale nascita di nuovi alberi, sarà la Arbor Day Foundation, che da anni si occupa proprio di piantare alberi per riequilibrare gli interventi di deforestazione degli ultimi secoli.

E' possibile seguire la raccolta fondi direttamente sul sito dell'iniziativa: https://teamtrees.org/