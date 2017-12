Nadia Toffa è davvero così famosa su Internet? No e in fondo lo sapevamo tutti

In questi giorni molti giornali scrivono che la giovane conduttrice delle Iene, Nadia Toffa, si è scoperta improvvisamente una delle persone più cercate su Google in questo 2017. Ma è sufficiente usare gli stessi strumenti di Google per capire esattamente qual è il dato e la realtà dei fatti.

Il confronto riportato nel grafico sopra presentato è tra Nadia Toffa e Jerry Lewis, attore scomparso questa estate. Come è evidente il trend delle ricerche è decisamente maggiore per il picchiatello. Come anche la costanza con cui viene cercato rispetto alla Toffa, durante tutto il 2017.

Il realtà il report diffuso da Google riguarda quelle ricerche che sono cresciute di più rispetto all'anno precedente, questo significa che lo scorso anno la Toffa su Google non era affatto cercata o in maniera decisamente blanda. Il suo ricovero in ospedale - ora sembra tornata a casa e che tutto si stia volgendo al meglio - ha generato un incremento di ricerche in un lasso di tempo brevissimo. Ecco, è quello che Google dice. Non altro.