Ecco la storia della famiglia Bleve, la commedia secondo Marco Ferrante

Dimenticate la Puglia che conoscete. Dimenticate la Puglia, anzi le Puglie, modaiole e balneari. Le Puglie finte allegre. Ma scordatevi pure quelle retoriche o finte tristi. Non ci sono lagne, qui, o peggio ancora “location”. Di stereotipi fate insomma tabula rasa perché il romanzo di Marco Ferrante, Ritorno in Puglia (Bompiani), non è cosa da commedia all’italiana, bensì da commedia umana. E persino la nostra terra – desolata d’inverno, instagrammatica a Ferragosto – si riavvolge adesso nei sentimenti del realismo storico. A partire però da un paese immaginario: Tisa; e da una data vera: 28 marzo 1997.