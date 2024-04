Il Ventennio di Gentile. A 80 anni dalla morte, una mostra racconta il filosofo “organizzatore di cultura”

Al di là della riforma scolastica, l’azione di Gentile si caratterizzò soprattutto per una serie di iniziative nel campo dell’organizzazione della cultura, attraverso le quali il filosofo era convinto di poter favorire la collaborazione di gran parte degli intellettuali al regime fascista. Ora viene raccontato in un'esposizione a Roma

Sono passati ottant’anni dalla morte di Giovanni Gentile, avvenuta a Firenze per mano di partigiani comunisti il 15 aprile 1944: un episodio che da allora non ha mai smesso di far discutere. Benché poco amato dalle correnti più radicali del fascismo, che lo consideravano troppo legato all’Italia liberale in cui si era formato, Gentile fu uno degli intellettuali più rappresentativi del regime. Ma non aveva mai avuto, se si esclude la sua permanenza al dicastero della Pubblica istruzione nel 1922-’24, ruoli politici rilevanti: nel 1944 era soltanto presidente della nuova Accademia d’Italia appena traslocata sotto le insegne repubblicane di Salò. Dunque, per quanto la sua morte vada inserita nel clima ultimativo di una guerra civile, si trattò pur sempre dell’assassinio politico di un intellettuale.